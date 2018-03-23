На «горячую линию» ГЖИ Подмосковья поступило более 3,5 тысяч звонков в 2017 году

Красногорске состоялась Коллегия Госжилинспекции Московской области , в ходе которой подвели итоги 2017 года и определи будущие цели и задачи. Об этом сообщила пресс-служба ГЖИ Подмосковья.

За прошедший год в Госжилинспекцию Московской области поступило 84 481 обращение граждан, на 16% увеличилось по сравнению с 2016 годом (72 767 обращений). В 2017 году была организована работа «Горячей линии» ГЖИ Московской области. Поступило более 3,5 тысяч звонков. Без направления обращений гражданами было решено более двух тысяч проблемных вопросов.

ГЖИ рассмотрела более 190 тысяч проектов ответов на обращения граждан, подготовленных ОМСУ и поступивших на портал «Добродел», что составляет в четыре раза больше, чем в 2016 году (48 тысяч).

Именно обращения жителей — главный барометр, по которому можно судить о состоянии дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В 2017 году в Госжилинспекцию поступило более 84 тысяч обращений граждан. С одной стороны, можно предположить, что количество проблем растет, ведь в 2016 году было 72 тысячи обращений, то есть, рост составил 16%. С другой стороны, именно повышение качества работы каждого инспектора стало причиной такого роста. Люди обращаются за помощью, потому что доверяют. И оправдывать это доверие необходимо каждый день, доказывать своей работой, что на Госжилинспекцию можно положиться.

В 2017 году была организована работа «Горячей линии» Госжилинспекции Московской области. Поступило более 3,5 тысяч звонков. Благодаря работе «Горячей линии» было решено более 2 тысяч проблемных вопросов без направления гражданами официальных обращений.

Среди приоритетных задач Госжилинспекции на предстоящий год — это повышение уровня грамотности, информированности, ответственности граждан. Решать эти задачи, повышать уровень прозрачности, открытости работы управляющих организаций, налаживать диалог с жителями помогают муниципальные форумы «Управдом», которые Госжилинспекция организует и проводит совместно с Главным управлением социальных коммуникаций, Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и органами местного самоуправления. В 2017 году было проведено 227 таких форумов в 65 муниципальных образованиях.

С 2015 года Госжилинспекция взяла под особый контроль подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. сотрудниками Госжилинспекции Московской области выборочно проверено более 17 тысяч МКД, что составляет 33% от общего количества МКД, расположенных на территории Московской области.

В 2017 году на новый уровень по количеству участников вышла постоянная акция, инициированная Государственной жилищной инспекцией, «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» Московской области. Мероприятие проводится ежеквартально. Задача — предоставить жителям возможность в удобное время посетить управляющую компанию и получить ответы на самые злободневные вопросы — о начислениях платежей, планах работ по дому, качестве коммунальных услуг — непосредственно от тех, кто обязан их решать.