Более 3,5 тыс. звонков поступило на горячую линию Госжилинспекции Подмосковья в 2017 г

Свыше 3,5 тысяч звонков поступило в минувшем году на горячую линию Госжилинспекции Московской области , говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В 2017 году была организована работа горячей линии Госжилинспекции. На нее поступило более 3,5 тысяч звонков. Благодаря работе горячей линии было решено более 2 тысяч проблемных вопросов без направления гражданами официальных обращений», — говорится в сообщении.

В прошлом году Госжилинспекция Московской области одной из первых в Российской Федерации начала работу по присвоению класса энергетической эффективности многоквартирных домов. По итогам года Московская область — лидер по присвоению КЭЭ.

Общая сумма перерасчетов, которые после вмешательства Госжилинспекции управляющие организации произвели в пользу собственников, в 2017 году составила более 150 миллионов рублей.