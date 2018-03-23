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Более 3,5 тыс. звонков поступило на горячую линию Госжилинспекции Подмосковья в 2017 г
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Более 3,5 тыс. звонков поступило на горячую линию Госжилинспекции Подмосковья в 2017 г 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Свыше 3,5 тысяч звонков поступило в минувшем году на горячую линию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«В 2017 году была организована работа горячей линии Госжилинспекции. На нее поступило более 3,5 тысяч звонков. Благодаря работе горячей линии было решено более 2 тысяч проблемных вопросов без направления гражданами официальных обращений», — говорится в сообщении.
В прошлом году Госжилинспекция Московской области одной из первых в Российской Федерации начала работу по присвоению класса энергетической эффективности многоквартирных домов. По итогам года Московская область — лидер по присвоению КЭЭ.
Общая сумма перерасчетов, которые после вмешательства Госжилинспекции управляющие организации произвели в пользу собственников, в 2017 году составила более 150 миллионов рублей.
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