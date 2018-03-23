Ещё
С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Закон нижняя палата парламента приняла 23 ноября 2017 года, но спустя 6 дней его отклонил Совет федерации. 14 февраля этого года была создана согласительная комиссия, подготовившая обновленную редакцию закона, которую и одобрили депутаты.
Комиссия приняла решение запретить на платежках ЖК всю коммерческую рекламу, социальная же останется. Кроме того, сохранится возможность размещения на платежках справочно-информационных материалов, передает "Интерфакс".
Также Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ — он позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. На общем собрании собственники могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, договора на вывоз мусора.
РСО также могут в одностороннем порядке расторгать контракты с УК, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.
Вести.Ru: последние новости
Красная Поляна оправдала свое название: Сочи накрыла пыльная буря Губернатор Подмосковья пообещал закрыть волоколамскую свалку Война с мусорной вонью: на подмосковный полигон привезли аэрозольные пушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением328
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова55
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды26
Умер известный шансонье
В России признали бессилие перед США1677
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение