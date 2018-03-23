Медали к 100-летию МВОКУ вручили в префектуре ЮВАО

В префектуре ЮВАО наградили тех, кто оказывал поддержку в организации мероприятий, посвященных 100-летию Московского высшего общевойскового командного училища, которое расположено на территории района Люблино.