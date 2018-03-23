Медали к 100-летию МВОКУ вручили в префектуре ЮВАО 

В префектуре ЮВАО наградили тех, кто оказывал поддержку в организации мероприятий, посвященных 100-летию Московского высшего общевойскового командного училища, которое расположено на территории района Люблино.
Круглую дату в МВОКУ отметили 15 декабря 2017 года. За вековую историю в этом учебном заведении было подготовлено более 50 тысяч высококвалифицированных офицеров. Там учились пять будущих маршалов, свыше 600 генералов, более 100 Героев Советского Союза и России. При этом выпускники получают свои лейтенантские погоны на Красной площади — такое почетное право предоставлено только кремлевским курсантам. В этом году в Московском высшем общевойсковом командном училище состоится два выпуска — 31 марта и 15 декабря. Сегодня МВОКУ является самостоятельным высшим военным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации.
Почетные грамоты и медали к 100-летию МВОКУ вручил лично начальник Московского высшего общевойскового командного училища Александр Новкин. Их получили генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Артур Кескинов, заместитель префекта ЮВАО Евгений Афанасенков и начальник территориального управления по ЮВАО Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Владимир Цыганков. Почетные грамоты также вручили заместителю руководителя ГБУ «Автомобильные дороги г. Москвы» Максиму Никитаеву, первому заместителю генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы Алексею Смирнову, главному инженеру 15 РЭР УКС ЮВАО МКС ПАО «МОЭСК» Геннадию Черноусикову и начальнику РЭС ЮВАО АО «Объединенная энергетическая компания» Владимиру Кулакову.