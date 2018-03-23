Следы древней цивилизации в Антарктиде: огромную пирамиду нашли на Google Earth

Энтузиаст-исследователь нашел необычное «строение» в Антарктиде и показал его пользователям Сети.

Необычный объект, который оказался даже выше пирамид в Гизе, до этого момента был скрыт подо льдами Антарктиды. Недавно его обнаружил исследователь мистического с псевдонимом Грэм на картах Google Earth, сообщает Daily Star

Мужчина утверждает, что это рукотворная пирамида, и она является доказательством существования на материке древней цивилизации.

«Объект в этом видео странный, поскольку он наполовину скрыт подо льдом. Мне кажется, что этот объект, как и другие похожие по структуре, созданы человеком в далеком прошлом», — рассказал Грэм.

Ищущие следы древних цивилизаций исследователи уверены, что в Антарктиде скрыты много других секретов, которые могут перевернуть наше представление об истории мира.

«Мы могли бы узнать о новых технологиях и наконец открыть наше истинное прошлое», — отмечает блогер.

В Антарктиде действительно находят очень много загадочных вещей. Например, недавно с помощью спутниковых карт Google там обнаружили загадочную лестницу, а на острове рядом с материком похожий на упавший космический корабль объект.