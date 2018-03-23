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Воспитанница ДТДиМ имени А. П. Гайдара может получить место в команде экспедиции на Северный полюс
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Воспитанница ДТДиМ имени А. П. Гайдара может получить место в команде экспедиции на Северный полюс 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Возможность побывать на Северном полюсе появилась у воспитанницы дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, которая стала кандидатом в команду большой Арктической экспедиции.
Девушка прошла отбор, конкурс эссе и географическую викторину, предоставила справки о походном опыте и протоколы соревнований. Сейчас она в числе 40 человек со всей Москвы находится на учебно-тренировочных сборах «Полюс зовет» в Карелии.
— Карелия испытает туристов на физическую подготовку, умение слаженно работать в команде, переносить низкие температуры, — сообщили в ДТДиМ имени А. П. Гайдара. — Путешественники будут находиться в условиях, максимально приближенных к Северному полюсу, им предстоит ежедневно преодолевать 15-20 километров по тайге и замерзшим рекам на лыжах.
По итогам проведенных сборов будут названы семь человек, которые и отправятся на Северный полюс под руководством полярного путешественника Матвея Шпаро. Всего для похода на Северный полюс будет сформировано два основных экспедиционных отряда — «Барнео», который отправится исследовать российскую дрейфующую станцию, и «Полюс», задачей которого будет на лыжах пройти до самой крайней точки земли.
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