«Раскулачивание» должников

Фото с ресурса r10.fssprus.ru Приставы всерьёз взялись за должников по услугам ЖКХ. Сюсюкаться с неплательщиками во Владимире больше не будут, по крайней мере, такое впечатление сложилось после последнего рейда «людей в погонах».

«Как показывает практика, задолженности по коммунальным платежам нередко имеют люди, ведущие асоциальный образ жизни. Ко многим из них уже применялись штрафные санкции. Но даже подобные меры не всегда мотивируют граждан к уплате задолженности», — сообщается на сайте регионального управления судебных приставов.

Приставы вручили неплательщикам повестки, также наложили арест на имущество должников, которое, в случае непогашения долга в 10-дневный срок, будет продано с молотка, а деньги пойдут на погашение задолженности. По мнению регионального управления судебных приставов, арест имущества и запрет на выезд заграницу — действенные методы борьбы с должниками.