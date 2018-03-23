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«Раскулачивание» должников
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«Раскулачивание» должников 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса r10.fssprus.ru  Приставы всерьёз взялись за должников по услугам ЖКХ. Сюсюкаться с неплательщиками во Владимире больше не будут, по крайней мере, такое впечатление сложилось после последнего рейда «людей в погонах».
«Как показывает практика, задолженности по коммунальным платежам нередко имеют люди, ведущие асоциальный образ жизни. Ко многим из них уже применялись штрафные санкции. Но даже подобные меры не всегда мотивируют граждан к уплате задолженности», — сообщается на сайте регионального управления судебных приставов.
Приставы вручили неплательщикам повестки, также наложили арест на имущество должников, которое, в случае непогашения долга в 10-дневный срок, будет продано с молотка, а деньги пойдут на погашение задолженности. По мнению регионального управления судебных приставов, арест имущества и запрет на выезд заграницу — действенные методы борьбы с должниками.
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