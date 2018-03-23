Рязанские аудиторы проверили реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство»

21 марта в областной думе председатель Контрольно-счетной палаты Рязанской области Валерий Ионов отчитался о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год, сообщает сайт аудитора.

В частности, в прошлом году аудиторы счетной палаты проверили использование межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство». По словам председателя, отдельные проверки выявили признаки коррупционного правонарушения.

Материалы по данным делам направлены в прокуратуру Рязанской области. Решается вопрос о передачи их в следственные органы.