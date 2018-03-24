Ещё
Какие рязанские села газифицируют в 2018 году станет известно в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие рязанские села газифицируют в 2018 году станет известно в апреле 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Перечень населённых пунктов, куда проведут газ в 2018 году, утвердят в конце апреля, сообщил RZN.AIF.RU и.о. министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов.
По словам министра, на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов в 2015-2020 годах» из областного бюджета выделили 34 млн 151 тыс. рублей.
«Кроме того, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» выделили 26 млн 176 тыс. рублей, — сообщил Кулешов. — Деньги направят в качестве субсидий муниципальным образованиям Рязанской области — на строительство объектов газификации».
Кстати, уровень газификации Рязанской области без учёта Рязани составляет 81,6%. Областной центр полностью газифицировали».
АиФ Рязань: последние новости
Сергей Самохин покинул должность зампреда правительства Рязанской области На долю рязанского завода приходится 14% мирового рынка герконов Назначен руководитель инспекции стройнадзора Рязанской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза292
«ЦРУ готовило переворот в России»427
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть83
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»108
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину490
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение