Какие рязанские села газифицируют в 2018 году станет известно в апреле

Юрий Кулешов. Перечень населённых пунктов, куда проведут газ в 2018 году, утвердят в конце апреля, сообщил RZN.AIF.RU и.о. министра строительного комплекса Рязанской области

По словам министра, на реализацию подпрограммы «Развитие газификации» госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов в 2015-2020 годах» из областного бюджета выделили 34 млн 151 тыс. рублей.

«Кроме того, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» выделили 26 млн 176 тыс. рублей, — сообщил Кулешов. — Деньги направят в качестве субсидий муниципальным образованиям Рязанской области — на строительство объектов газификации».