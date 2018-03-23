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Оксана Фандера растрогала поклонников архивным фото с Олегом Янковским
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Оксана Фандера растрогала поклонников архивным фото с Олегом Янковским 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@veriga10Оксана Фандера растрогала поклонников архивным фото с Олегом ЯнковскимКак мы уже отмечали, Оксана Фандера (50) нечасто радует подписчиков семейными снимками или селфи. У аккаунта актрисы собственный стиль: она ежедневно выкладывает любопытные четверостишия и случайные кадры, передающие ее настроение. Каково же было удивление подписчиков Оксаны, когда они увидели ее свежий пост. Актриса поделилась архивной фотографией с Олегом Янковским и новорожденной дочерью Лизой. Фандера подписала снимок: детство, дедство, нежность, память…..
Публикация от Fandera (@veriga10) 22 Мар 2018 в 11:44 PDT  Поклонники актрисы впечататлились фотографией: «Необыкновенное ощущение благодарности за новую жизнь?❤️ и тихая радость близких, тёплых, семейных отношений?….супер момент», «Спасибо за сокровенные страницы вашей жизни!», «Чудесная фотография!». Напомним, что Оксана Фандера в браке с Филиппом Янковским (49) почти тридцать лет. У них двое детей: сын Иван (27) и дочь Елизавета (21). Поклонников актрисы также часто мучает вопрос, как Оксане удается в пятьдесят выглядеть на двадцать лет моложе! Артистка всегда с улыбкой отвечает, что все дело в не слишком серьезном отношении к жизни и возрасту. Тем временем Оксана Фандера сняла ролик, в котором разоблачила «мир гламура».
Публикация от Fandera (@veriga10) 16 Мар 2018 в 11:38 PDT  Публикация от Fandera (@veriga10) 3 Мар 2018 в 6:11 PST
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