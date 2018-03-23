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Казармы бывшего училища связи в Рязани вновь выставили на торги
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Казармы бывшего училища связи в Рязани вновь выставили на торги 

АиФ Рязань 58 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Правительство Рязанской области планирует выставить на аукцион казармы бывшего училища связи и нежилые здания и сооружения больницы имени Семашко. Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства.
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