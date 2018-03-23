Уборка снега в Промышленном районе Самары привлекла внимание прокуратуры

В Промышленном районе Самары прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

По информации ведомства, 15 и 16 марта МП «Благоустройство» допустило сужение проезжей части, формирование снежных валов и не провело расчистку дороги в надлежащем порядке на ул. Сердобской от ул. Средне-Садовой до ул. Ново-Вокзальной; ул. 22 Партсъезда от ул. Ставропольской до ул. Нагорной; ул. Нагорной от ул. 22 Партсъезда до ул. Средне-Садовой; ул. Теннисной от ул. Юбилейной до пр. Кирова.

Кроме того, тротуарная дорожка вдоль проезжей части на пр. Кирова не была расчищена от наледи.

По результатам проверки в адрес директора муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства. Также материалы направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.