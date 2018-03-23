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Дни Гагаузии планируют провести в Подмосковье в 2018 году
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Дни Гагаузии планируют провести в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Во второй половине 2018 года в Подмосковье пройдут Дни Республики Гагаузия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Во второй половине 2018 года по поручению губернатора Московской области в регионе запланированы Дни Республики Гагаузия. Это просветительский гуманитарный проект, когда на разных площадках жители и гости Подмосковья смогут познакомиться с историей, кухней, культурой и традициями Гагаузии», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Московская область входит в тройку российских регионов-лидеров по сотрудничеству с автономным территориальным образованием Гагаузия.
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