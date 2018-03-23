Дни Гагаузии планируют провести в Подмосковье в 2018 году

Во второй половине 2018 года в Подмосковье пройдут Дни Республики Гагаузия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области. «Во второй половине 2018 года по поручению губернатора Московской области в регионе запланированы Дни Республики Гагаузия. Это просветительский гуманитарный проект, когда на разных площадках жители и гости Подмосковья смогут познакомиться с историей, кухней, культурой и традициями Гагаузии», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева Московская область входит в тройку российских регионов-лидеров по сотрудничеству с автономным территориальным образованием Гагаузия.