Минюст предложил изменить схему распределения дел между адвокатами

Минюст инициировал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, вводящие автоматизированное распределение уголовных дел между адвокатами, что снизит влияние следственных и судебных органов на процесс, заявил замглавы ведомства Денис Новак

РИА «Новости». «Мы подготовим законопроект о внесении изменений в статью 50 Уголовно-процессуального кодекса, в которой прямо будет описано, что порядок назначения защитника при необходимости оказания такой помощи в уголовном деле должен включать обязательно автоматизированное распределение дел, исходя из принципа недопустимости, исключения какого-либо влияния органов дознания, предварительного следствия, суда на этот процесс», — цитирует заявление Дениса Новака на круглом столе в Совете Федерации

Замминистра отметил, что Минюст займется этим вопросом в ближайшее время, поскольку адвокатская палата самостоятельно не смогла решить проблему.

Денис Новак сообщил, что подобная система уже работает в Забайкальском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской, Воронежской и Калининградской областях.

Новак пояснил, что Минюст будет инициировать законодательное закрепление автоматического распределения уголовных дел между адвокатами по назначению, чтобы исключить возможность назначения «карманных защитников».

По его словам, в настоящее время существуют четыре варианта распределения защитников по назначению: график дежурств, кураторы, колл-центры в адвокатских палатах, которые принимают поручения на защиту от дознавателя, следователя либо судьи, вносят их в специальную базу, закрепляя за адвокатами, и автоматическое распределение. По мнению Минюста, при первых двух способах сохраняется риск назначения «карманных адвокатов».

«Наша задача перейти в дальнейшем на полностью автоматическое распределение дел. Сейчас оно существует только в семи субъектах, еще в девяти используются колл-центры», — сказал Новак, добавив, что на местах эта проблема не решается.