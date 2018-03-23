Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете 

В Подмосковье на пассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшего уроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.
Как выяснили следователи, недавно у парня в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым человеком, предположительно, приезжим из Таджикистана. Оппоненты «забили стрелу» у кафе в Щербинке, чтобы решить разногласия с глазу на глаз, и 22 марта юноша приехал по адресу вместе со своими приятелями. В результате этого произошла потасовка со стрельбой, во время которой неизвестный нанес молодому человеку удары ножом.
После разборок друзья посадили раненного в такси, чтобы отвезти в его ближайшую больницу, но по пути их товарищ скончался. Осознав, что «боец» не подает признаков жизни, молодые люди попросили остановить машину и вызвали полицию.
На месте происшествия возле кафе были обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, сообщает "Москва 24".
Напомним, что смертельный исход из-за конфликтов в сети не является редкостью. Так, в 2015 году москвич Роман Гасанов приехал из столицы в уральский поселок Рефтинский, чтобы отомстить своему виртуальному обидчику из-за ссоры в соцсетях. Мужчина убил своего оппонента, 35-летнего свердловчанина, несколько раз ударив его ножом в грудь. Затем убийца скрылся, но был задержан спустя три дня сотрудниками полиции в Екатеринбурге.