Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете

Подмосковье на пассажирском сидении такси был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. У погибшего уроженца Дагестана выявлены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения.

Как выяснили следователи, недавно у парня в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым человеком, предположительно, приезжим из Таджикистана . Оппоненты «забили стрелу» у кафе в Щербинке, чтобы решить разногласия с глазу на глаз, и 22 марта юноша приехал по адресу вместе со своими приятелями. В результате этого произошла потасовка со стрельбой, во время которой неизвестный нанес молодому человеку удары ножом.

После разборок друзья посадили раненного в такси, чтобы отвезти в его ближайшую больницу, но по пути их товарищ скончался. Осознав, что «боец» не подает признаков жизни, молодые люди попросили остановить машину и вызвали полицию.

На месте происшествия возле кафе были обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, сообщает "Москва 24"