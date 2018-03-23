В Нью-Дели состоялось 11-е заседание китайско-индийского консультативно-координационного механизма по пограничным вопросам

Нью-Дели , 23 марта / Синьхуа / — В индийской столице с 22 по 23 марта состоялось 11-е заседание китайско-индийского консультативно-координационного механизма по пограничным вопросам, на котором сопредседательствовали директор департамента по государственным границам и морским делам МИД КНР И Сяньлян и глава департамента Восточной Азии МИД Индии Пранай Верма. В мероприятии участвовали представители дипломатических, оборонных и других ведомств обеих стран.

Обсудив текущую ситуацию в пограничных районах КНР и Индии, стороны глубоко обменялись мнениями по контролю над границей и укреплению взаимодоверия. Собеседники вновь подтвердили готовность на основе конструктивных позиций продолжать усиливать контакты и координацию, укреплять обмены и сотрудничество в сфере охраны границ, содействовать принятию доверительных мер, надлежащим образом урегулировать пограничные вопросы, совместными усилиями защищать мир и спокойствие в пограничных районах, а также создать условия для здорового и устойчивого развития китайско-индийских отношений. —0—