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В Нью-Дели состоялось 11-е заседание китайско-индийского консультативно-координационного механизма по пограничным вопросам
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В Нью-Дели состоялось 11-е заседание китайско-индийского консультативно-координационного механизма по пограничным вопросам 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 23 марта /Синьхуа/ — В индийской столице с 22 по 23 марта состоялось 11-е заседание китайско-индийского консультативно-координационного механизма по пограничным вопросам, на котором сопредседательствовали директор департамента по государственным границам и морским делам МИД КНР И Сяньлян и глава департамента Восточной Азии МИД Индии Пранай Верма. В мероприятии участвовали представители дипломатических, оборонных и других ведомств обеих стран.
Обсудив текущую ситуацию в пограничных районах КНР и Индии, стороны глубоко обменялись мнениями по контролю над границей и укреплению взаимодоверия. Собеседники вновь подтвердили готовность на основе конструктивных позиций продолжать усиливать контакты и координацию, укреплять обмены и сотрудничество в сфере охраны границ, содействовать принятию доверительных мер, надлежащим образом урегулировать пограничные вопросы, совместными усилиями защищать мир и спокойствие в пограничных районах, а также создать условия для здорового и устойчивого развития китайско-индийских отношений. —0—
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