С августа транзакции в Stellar будут обрабатываться с помощью Lighting Network

В формальной спецификации Stellar, которая была выпущена техническим директором Джедом МакКалебом, было указано, что внедрение протокола Lightning в блокчейн сети произойдет осенью этого года.

На данный момент сеть не способна воплотить то, что большинство пользователей хотят уже сегодня. Поэтому технический директор уверен, что Stellar нуждается в протоколе Lightnin Network.

В интервью МакКалеб рассказал о трех преимуществах этой интеграции: масштабируемость, возможность взаимодействия с другими платформами и конфиденциальность.

Протокол, который ранее работал на блокчейне биткойна, невозможно импортировать на цепочку Stellar без изменений. Для этих целей был привлечен Джереми Рубин, ведущий разработчик Stellar.

Ранее мы писали, что Lightning Network: осуществил запуск 1000 узлов одновременно.

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