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ФАС выявила картель при поставке питания для МВД России
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ФАС выявила картель при поставке питания для МВД России 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба выявила картель поставщиков продуктов питания для МВД России, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
«Сговор ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» привел к поддержанию цены контракта на аукционе… Организации принимали совместное участие в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России», — говорится в сообщении ведомства.
В сообщении ФАС отмечается, что компании реализовывали антиконкурентное соглашение с мая по август 2016 года.
«В силу того, что организации совершали действия на торгах, используя один IP-адрес, Комиссия ФАС России сделала вывод об эксплуатации субъектами единой инфраструктуры. Анализ заявок участников аукционов показал, что компании подавали идентичные первые и вторые части заявок, которые были созданы и изменены в одно и то же время одним пользователем. Кроме того, при аккредитации на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» указали один и тот же номер телефона, а также одинаковый адрес электронной почты», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.
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