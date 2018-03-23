ФАС выявила картель при поставке питания для МВД России

«Сговор ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» привел к поддержанию цены контракта на аукционе… Организации принимали совместное участие в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении ФАС отмечается, что компании реализовывали антиконкурентное соглашение с мая по август 2016 года.