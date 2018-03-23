Кровавый март. Хронология терактов на Ставрополье в 2001 году

В этот день на территории региона прогремели сразу три взрыва: в Минводах, в Ессентуках и под Невинномысском . От рук террористов погибли в общей сложности 24 мирных жителя. Ещё 122 человека оказались в больницах с ранениями. Силовики увидели во всех терактах схожий почерк, а в составе взрывчатки — одни и те же компоненты.

Взрыв в Минводах

Пересечение улиц Карла Маркса и Ставропольской. Центральный рынок. Всегда оживлённое место: снуют покупатели, суетятся торговцы, паркуются машины с товаром, отгружают, уезжают назад. «Жигули» около входа ни у кого не вызвали подозрений, но машина была начинена взрывчаткой с поражающими элементами: шарикоподшипниками, болтами и гайками. По замыслу террористов, бомба должна была взорваться в час-пик.

В 10:04 город содрогнулся. Около рынка прогремел взрыв. Десять мирных жителей погибли на месте происшествия. Ещё 12 человек скончались в больнице. Всего же госпитализировали больше сотни людей. У всех были минно-взрывные ранения. По оценке экспертов, мощность бомбы, заложенной в машине, составляла 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Ессентуках

В эти же минуты мощный хлопок раздался в Ессентуках. Позже выяснится, что автомобиль на стоянке у здания ГИБДД был заминирован. Взрывное устройство привели в действие почти синхронно с событием в Минводах. Террористы планировали, что подрыв разрушит здание, но сделали неправильные расчёты: волна пошла не в ту сторону. На месте событий никто не погиб, но трёх из 22 раненых доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

На этом ужасы того дня не закончились.

Подозрительную «Шестёрку» сотрудники милиции обнаружили в Карачаево-Черкессии. Чтобы проверить автомобиль, его отогнали на пустырь в безлюдное место. У стражей порядка были предположения, что машина направляется с жуткой миссией в один из ближайших городов, вероятно — в Невинномысск.

Оперативники не ошиблись: при проверке машина взорвалась. На месте погибли два милиционера — начальник отделения криминалистической экспертизы министерства внутренних дел Карачаево-Черкессии, 41-летний подполковник Сергей Ревенко, и 35-летний майор Валерий Бойко , работавший старшим экспертом отделения.

Расследование и суд После цепочки терактов на Северном Кавказе помощник президента России в те годы Сергей Ястржембский заявил, что операция была спланированной.

«Почерк уж очень похож на «фирменный стиль» чеченских бандформирований. Они, как правило, выбирают субботний нерабочий день и в места максимального скопления людей подгоняют легковые автомашины. После этого, террористы паркуют их в непосредственной близости от входа на рынок и осуществляют взрыв», — сказал Ястржембский.