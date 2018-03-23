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156 кг омуля без сопроводительных документов задержали в Слюдянке
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156 кг омуля без сопроводительных документов задержали в Слюдянке 

АиФ Иркутск 41 минуту назад
Фото: АиФ Иркутск
Около 156 кг нелегального омуля задержали на стационарном посту «Рубеж» в Слюдянке 21 марта. Рыбу обнаружили инспектор Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД во время досмотра автотранспорта.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, незаконный груз состоял из вяленого, копчёного омуля и рыбных пресервов в ассортименте. Его перевозили из села Сотниково в Иркутск, при этом ветеринарных и сопроводительных документов на эту продукцию у владельца груза не было. Нарушителя оштрафовали.
Напомним, 15 марта на этом же посту у предпринимателя задержали 150 кг омуля в мешках. Он перевозил рыбу в иркутское кафе.
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