156 кг омуля без сопроводительных документов задержали в Слюдянке

Около 156 кг нелегального омуля задержали на стационарном посту «Рубеж» в Слюдянке 21 марта. Рыбу обнаружили инспектор Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора и сотрудники ГИБДД во время досмотра автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области Бурятии , незаконный груз состоял из вяленого, копчёного омуля и рыбных пресервов в ассортименте. Его перевозили из села Сотниково в Иркутск , при этом ветеринарных и сопроводительных документов на эту продукцию у владельца груза не было. Нарушителя оштрафовали.

Напомним, 15 марта на этом же посту у предпринимателя задержали 150 кг омуля в мешках. Он перевозил рыбу в иркутское кафе.