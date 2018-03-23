Контактный зоопарк в столичном ТЦ «Азовский» закрыли после укуса ребенка кроликом

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Столичный Роспотребнадзор временно приостановил работу контактного зоопарка в торговом центре «Азовский» на улице Азовской в Москве после сообщения об укусе кроликом шестилетнего ребенка. Об этом в пятницу сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением хозяйствующим субъектом противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения заболеваний, общих для человека и животных — бешенства", — говорится в сообщении.

Кроме того, в зоопарке не предоставили справки, подтверждающие вакцинацию сотрудников от бешенства.

За прошлый год Роспотребнадзор зафиксировал 22 сообщения об укусах животными посетителей контактных зоопарков столицы. В результате на общую сумму в 980 тыс. рублей были оштрафованы 15 юридических и девять должностных лиц.