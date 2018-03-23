Смертность от туберкулеза в РФ снизилась почти на 50% за последние шесть лет

Об этом журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. «У нас сегодня в России снижение смертности (от туберкулеза — прим. Агентства) идет действительно высокими темпами, сегодня у нас 6,2 на 100 тыс. населения. Где-то в течение шести лет на 30% снизилась заболеваемость туберкулезом, на 48% снизилась смертность от этого заболевания», — сказала Т. Яковлева. Она подчеркнула, что власти регулярно проводят профилактические мероприятия. «За счет чего снижение произошло — это огромная профилактическая работа. Это профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация. В каждом регионе у нас проводится мониторинг ситуации с туберкулезом. На сегодняшний день у нас 105 млн осмотрены профилактически на туберкулез», — отметила Т. Яковлева. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.