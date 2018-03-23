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В две смены за прибылью: в Челябинске продлили работу трамвая с ЧЭМК в Ленинский
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В две смены за прибылью: в Челябинске продлили работу трамвая с ЧЭМК в Ленинский 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Предприятие «ЧелябГЭТ» продлило работу трамвая № 18, связывающего ЧЭМК и Ленинский район. Раньше последние вагоны заезжали в депо уже в восьмом часу вечера, теперь транспорт будет ходить до 23 часов. Пока новое расписание действует только в будни.
— Последний рейс с Чистопольской на ЧЭМК — в 21:29, — уточнили в МУП «Служба организации движения». — В часы писк интервал движения составит 10 минут.
Как рассказали сотрудники «Горэлектротранса», сейчас работа на маршруте идёт в две смены. Раньше график был разрывной — днём по четыре часа стояли в депо.
— Сначала маршрут работал только в часы пик и в будни. Потом руководство сделало маршрут ежедневным и на протяжении всего дня. И выручка стала ещё больше. Значит, маршрут популярный. Решили в будние дни еще и до вечера продлить, — рассказал один из вагоновожатых. — На 18-м трамвае ездят ленинцы по району, заводчане ЧЭМК, студенты с монтажного колледжа плюс из больницы № 8 на Горького.
Сейчас в Ленинском районе маршруты №8 и 22 совершают последние рейсы около 23 часов. С ЧЭМК можно уехать самое позднее — в половине 11-го вечера. С более точным расписанием можно ознакомиться на сайте Мarsruty.ru.
Отследить в режиме онлайн ближайший трамвай, а также троллейбус или автобус можно на сайте управления транспорта города, или скачав на смартфон приложения «Транспорт Челябинска» и «Яндекс. Транспорт».
В прошлом году транспортники в тестовом режиме запускали маршрут № 13, связывающий Металлургический, Тракторозаводский и Ленинский районы. Регулярные перевозки не начали до сих пор. В числе причин — низкая пропускная способность перекрёстка улицы Каслинской и проспекта Победы. Там планируется автоматизировать стрелку, чтобы увеличить пропускную способность.
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