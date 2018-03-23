У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха

Самаре начались публичные слушания. Горожан просят высказать мнение об организации зоны отдыха в Октябрьском районе.

Рассматриваемый участок в Октябрьском районе

— Площадь участка составляет 3209 квадратных метров. Его границы проходят по улицам лейтенанта Шмидта, Новомайской и Жуковского и левому берегу реки Волги, — говорится в документах администрации.

Этому участку планируют присвоить новый статус. Сейчас он обозначен как общественно-деловая зона районного значения. Также здесь можно строить жилые дома до 8 этажей. Городские власти планируют поменять статус участка на зону парков, бульваров и набережных.

С предварительными планами участка можно ознакомиться в департаменте градостроительства Самары. Жители города могут оставить свои предложения до 15 мая этого года. Итоги общественных слушаний подведут через неделю, 22 мая.