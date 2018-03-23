Ещё
У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Октябрьского спуска планируют организовать новую зону отдыха 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре начались публичные слушания. Горожан просят высказать мнение об организации зоны отдыха в Октябрьском районе.
Рассматриваемый участок в Октябрьском районе
— Площадь участка составляет 3209 квадратных метров. Его границы проходят по улицам лейтенанта Шмидта, Новомайской и Жуковского и левому берегу реки Волги, — говорится в документах администрации.
Этому участку планируют присвоить новый статус. Сейчас он обозначен как общественно-деловая зона районного значения. Также здесь можно строить жилые дома до 8 этажей. Городские власти планируют поменять статус участка на зону парков, бульваров и набережных.
С предварительными планами участка можно ознакомиться в департаменте градостроительства Самары. Жители города могут оставить свои предложения до 15 мая этого года. Итоги общественных слушаний подведут через неделю, 22 мая.
63.ru: последние новости
В Тольятти несколько кварталов остались без связи Азаров решил направить самарских министров на уроки истории родного края В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением338
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова56
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды28
Умер известный шансонье19
В России признали бессилие перед США1670
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
04:23
Успенская избежала ответственности за дебош в самолете
Шоу-бизнес
00:20
Бузову раскритиковали за манипуляции с внешностью
Шоу-бизнес
00:44
Новый технопарк «Перерва» появится в столице
Новости Москвы
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение