В СКФО могут создать российско-австрийское производство комплектующих для канатных дорог

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Российско-австрийское предприятие могут создать на Северном Кавказе при участии компании Doppelmayr Seilbahnen GmbH, в регионе есть возможность локализации производства комплектующих для канатных дорог, сообщает в пятницу по итогам рабочей встречи с руководством австрийско-швейцарской компании пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа».

"Будут проработаны перспективы создания совместного российско-австрийского предприятия по производству комплектующих материалов для канатных дорог в Северо-Кавказском федеральном округе с уровнем локализации на первоначальном этапе менее 50% с перспективой роста до 100% уровня локализации", — уточняется в сообщении.

Перспективы создания производства проработают в рамках соглашения, которое планируется подписать с австрийскими партнерами. По информации КСК, документ может быть подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашением планируется предусмотреть обмен опытом в сфере строительства и эксплуатации горнолыжных комплексов, подготовки кадров для работы на них. Для разработки соглашения и сопутствующих документов создана рабочая группа.

Как сообщалось, делегация Минкавказа, КСК и Корпорации развития Северного Кавказа с 21 по 24 марта находятся с рабочей поездкой в Германии Австрии . Целью визита стало изучение опыта создания современных медицинских кластеров и горноклиматических курортов в Европе. В частности, делегация посетила австрийский курорт Ишгль, жители которого в середине 1960-х годов стали инициаторами развития на территории горнолыжного туризма.

"Это вселяет оптимизм и надежду на то, что выбранная для проекта Северо-Кавказского туристического кластера схема привлечения частных инвесторов преимущественно из числа местного населения региона, перспективна. И мы можем ожидать, что в будущем именно туризм станет основой социально-экономического развития СКФО и залогом процветания его жителей", — цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.