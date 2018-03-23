Татарский язык могут включить в систему онлайн-переводчика Google Translate 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отдал поручение министру информатизации и связи Республики Татарстан Роману Шайхутдинову проработать возможность включения татарского языка в систему онлайн-переводчика Google Translate. Идею включения в ходе встречи татарской диаспоры с Миннихановым в Женеве подала Гульжихан Кашаева, которая переехала в Швейцарию более 10 лет тому назад. Рустам Минниханов выразил благодарность за участие в сохранении родного языка и традиций. Он напомнил, что в республике живут лишь 30 процентов татар, другие представители находятся в регионах России и разных точках мира.