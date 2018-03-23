Главный пиарщик мэрии Ярославля получил замечание за занятие бизнесом

Надзорное ведомство установило, что Бадалов с 2013 года занимал должность гендиректора ООО «Райз энд Шайн», пишут местные СМИ. Фирма занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.

По закону, муниципальному служащему запрещено участвовать в управлении коммерческой организацией. В адрес мэра Ярославля было вынесло представление об устранении нарушений.

В ходе рассмотрения представления Бадалов оставил пост гендиректора и вышел из числа учредителей.

Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности — ему объявили замечание.