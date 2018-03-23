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Главный пиарщик мэрии Ярославля получил замечание за занятие бизнесом
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Главный пиарщик мэрии Ярославля получил замечание за занятие бизнесом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Надзорное ведомство установило, что Бадалов с 2013 года занимал должность гендиректора ООО «Райз энд Шайн», пишут местные СМИ. Фирма занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.
По закону, муниципальному служащему запрещено участвовать в управлении коммерческой организацией. В адрес мэра Ярославля было вынесло представление об устранении нарушений.
В ходе рассмотрения представления Бадалов оставил пост гендиректора и вышел из числа учредителей.
Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности — ему объявили замечание.
«ФедералПресс» напоминает, с 2009 по 2016 год Бадалов был сотрудником телеканалов RT и Life. До прихода в мэрию Ярославля работал на НТВ на программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Он был продюсером международных новостей, а затем личным продюсером ведущей.
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