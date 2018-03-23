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Американка под наркотиками заказала сэндвич в тюрьме и села
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Американка под наркотиками заказала сэндвич в тюрьме и села 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американка с белым порошком в носу попыталась заказать сэндвич в тюрьме, приняв ее за придорожное кафе. В итоге полицейские ее арестовали, сообщает Daily Mail
Лизабет Ильдефонсо (Lizabeth Ildefonso) подъехала на автомобиле к тюрьмые в округе Саффолк штата Нью-Йоркпо и просила у охранников бутерброд с беконом, яйцом и сыром 16 марта около десяти часов утра.
Помощница шерифа Ивонна де Каро (Yvonne DeCaro) объяснила женщине, что она находится не в фастфуде. Однако Ильдефонсо продолжала требовать свой заказ. Во время разговора де Каро заметила, что зрачки у собеседницы были расширены, глаза казались стеклянными, а в левой ноздре были видны следы белого порошка.
Ей провели тест на содержание наркотиков в крови и арестовали. Кроме того, она была за рулем, при этом действительных прав у нее при себе не оказалось. Женщине выдвинули обвинения в вождении под воздействием наркотических веществ и вождении без водительских прав.
Согласно информации полицейского участка, де Каро закончила продвинутый курс по распознаванию водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всего за несколько дней до инцидента.
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