Американка под наркотиками заказала сэндвич в тюрьме и села

Американка с белым порошком в носу попыталась заказать сэндвич в тюрьме, приняв ее за придорожное кафе. В итоге полицейские ее арестовали, сообщает Daily Mail

Лизабет Ильдефонсо (Lizabeth Ildefonso) подъехала на автомобиле к тюрьмые в округе Саффолк штата Нью-Йоркпо и просила у охранников бутерброд с беконом, яйцом и сыром 16 марта около десяти часов утра.

Помощница шерифа Ивонна де Каро (Yvonne DeCaro) объяснила женщине, что она находится не в фастфуде. Однако Ильдефонсо продолжала требовать свой заказ. Во время разговора де Каро заметила, что зрачки у собеседницы были расширены, глаза казались стеклянными, а в левой ноздре были видны следы белого порошка.

Ей провели тест на содержание наркотиков в крови и арестовали. Кроме того, она была за рулем, при этом действительных прав у нее при себе не оказалось. Женщине выдвинули обвинения в вождении под воздействием наркотических веществ и вождении без водительских прав.

Согласно информации полицейского участка, де Каро закончила продвинутый курс по распознаванию водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всего за несколько дней до инцидента.