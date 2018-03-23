В Перми два трамвайных маршрута будут ездить до ночи 

С 26 марта «Пермгорэлектротранс» изменит расписание трамваев №3 и №13. Раньше эти маршруты заканчивали перевозить пассажиров еще до 20:00.
— Последние отправления маршрута №13 будут запланированы со станции «Пермь-2» на 23:40, а с остановки «Красный Октябрь» — на 23:20. Трамвай №3 будет отправляться с «Перми-2» в 23:59 и в 23:40 — с «Красного Октября», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».
Теперь у трамвая №3 будет одинаковое расписание как в будни, так и в выходные. 13-й трамвай же в выходные не работает.
Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Прикамья договорился с РЖД о проведении новой трамвайной ветки на Парковый.