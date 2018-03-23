Первый канал опроверг смену ведущего передачи «Пусть говорят» Дмитрия Борисова

Ранее Соболев сделал заявление о новом месте работы в соцсетях.

"Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась, — сказали ТАСС в пресс-службе телеканала. — Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами".

Собеседник агентства заметил, что распространенная информация не соответствует действительности.