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Первый канал опроверг смену ведущего передачи «Пусть говорят» Дмитрия Борисова
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Первый канал опроверг смену ведущего передачи «Пусть говорят» Дмитрия Борисова 

ТАСС 1 час назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый канал опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о смене ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова на блогера Николая Соболева.
Ранее Соболев сделал заявление о новом месте работы в соцсетях.
"Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась, — сказали ТАСС в пресс-службе телеканала. — Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 лучших программ 2017 года с серьезным опережением предшественников и продолжают работать с впечатляющими результатами".
Собеседник агентства заметил, что распространенная информация не соответствует действительности.
14 августа 2017 Дмитрий Борисов в телепередаче «Пусть говорят» сменил телеведущего Андрея Малахова, который перешел работать на телеканал «Россия 1» в качестве ведущего и продюсера.
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