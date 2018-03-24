В Нижегородской области закрыли самую большую мартеновскую печь в России

Первая мартеновская печь в Выксе была построена в 1892 году в пудлинговом цехе Нижне-Выксунского завода. В 2004-2005 годах две мартеновские печи были модернизированы, а одна — демонтирована. История сталеплавильного цеха, который закрыт 23 марта, насчитывает 85 лет. За это время объем выплавленной стали составил почти 25 млн тонн. Число плавок — составляло более 107 тысяч.

23 марта на глазах у сотен работников завода была произведена последняя в истории Нижегородской области плавка металла в мартеновской печи.

«После разлива старейший сталевар мартеновского цеха Евений Вятин бросил в ковш с расплавленным металлом часы в знак того, что время мартена закончилось», — написал в соцсети Андрей Репин, ставший свидетелем исторического события.

Правнучка создателя мартеновской печи Катрин Колганофф рассказала о том, что ее предок был достаточно обеспеченным человеком, очень любил музыку, и подарила музею ВМЗ театральный бинокль и альбом с нотами из семейного архива. Когда-то эти вещи принадлежали Пьеру Мартену.

Оборудование цеха будет законсервировано. Дальнейшие планы в его отношении, а также в использовании территории цеха пока не определены. На заводе обещают прояснить судьбу мартена до конца текущего года.

Председатель совета директоров Объединенной металлургической компании, в состав которой входит ВМЗ, Анатолий Седых отметил, что закрытие архаичного мартеновского производства позволит кардинально снизить нагрузку на окружающую среду Выксы и улучшит условия труда более 300 сотрудников завода. Они переведены в другие подразделения предприятия.

— Сейчас идет уже освоение центра финишной обработки труб, в конце года запустим цех по производству насосно-компрессорных труб, в планах — строительство производства бесшовных, — сказал Анатолий Седых. — В ближайшие годы на ВМЗ будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест, а инвестиции значительно превысят 1 млрд долларов.