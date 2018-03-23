Эвакуация авто и миграция парковок. Как в Воронеже проходит уборка снега 

Основная работа коммунальщиков проходит ночью. Воронежские коммунальщики ночами «играют в шашки» — автомобилями горожан. Мера эта вынужденная, иначе магистральные улицы не почистить. Весна вступает в свои права, но сезон снежных уборок пока не заканчивается. Авто, мешающие уборке, оттуда, где парковка после 10 вечера запрещена, увозят на штраф-стоянки. Там, где знаков нет, просто переставляют на другие места. За смену таких оказывается в среднем с десяток. Насколько аккуратны коммунальщики и жалуются ли водители, смотрите в сюжете Евгении Соседко.