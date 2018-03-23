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Ни зелени, ни тени: жители Бишкека против вырубки деревьев
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Ни зелени, ни тени: жители Бишкека против вырубки деревьев 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В Бишкеке массово вырубают деревья. Как говорят в мэрии, это связано с реконструкцией дорог. Жители протестуют, ведь их улицы превращаются в пустыню, передает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов.
Многие улицы в прошлом самого зеленого города Советского Союза теперь напоминают взлетное поле аэродрома. Ни зелени, ни тени — одни голые пеньки вдоль дороги: остатки деревьев, которым было по несколько десятков лет.
В мэрии говорят, что мера вынужденная. Некоторые деревья рассыпаются и могут упасть при сильном ветре. Другие, здоровые, приходится вырубать для расширения дорог.
«Параллельно с укладкой и ремонтом асфальтового покрытия у нас проводится ремонт тротуаров, восстановление расширенной ирригации», — отметил вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.
Некоторые горожане к вырубке относятся с пониманием. Деревья не вечны и их нужно обновлять. «Старые деревья, которые могут быть опасными, высыхают и со временем падают. В этом случае их можно вырубать, я считаю. Но нужно сажать на их место другие деревья», — сказал житель Бишкека Айбек.
Другие жалуются: в городе и так уже нечем дышать. Что будет жарким летом, когда температура поднимется до 40, а смог окутает столицу. «Надо было сажать сначала, а потом выпиливать! Там, где деревья за тротуаром, между домами — кому они мешают? Все равно вырубают!» — отметил местный житель.
Хотят сажать, но не ухаживать
Что происходит с деревьями в Москве
В мэрии обещают: вместо каждого спиленного дерева высадят по четыре новых. Озеленители отвоевывают у дорожников каждый клочок земли.
«Противоборство есть и будет. Они должны как можно больше дорог построить, «Зеленстрой» — как можно больше посадить», — пояснила главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева.
Агрономы обещают высадить липы, каштаны, хвойные деревья и кустарники. Они лучше всего очищают воздух и, в отличие от тополей, не вызывают аллергии.
В прошлом году в Бишкеке вырубили почти три тысячи деревьев, сообщила Эльнура Жолдошева.
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