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Эксперт объяснил, что скрывается за усилением разведактивности у границ РФ
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Эксперт объяснил, что скрывается за усилением разведактивности у границ РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Шестнадцать летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета «Красная звезда», официальный печатный орган Вооруженных сил России.
Из инфографики следует, что также был выполнен один вылет на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.
Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что разведывательная деятельность у российских границ идет постоянно, но она усиливается в период обострения напряженности.
"Увеличивается количество самолетовылетов, вылетов беспилотников — особенно тех, которые могут длительное время находиться над наблюдаемой территорией, корректируются орбиты спутников, более того — запускаются новые. Усиление разведывательной активности само по себе свидетельствует не просто об обеспокоенности, а о неких намерениях, некоем умысле другой стороны. Совершенно очевидно, что если эта активность увеличена в несколько раз — например, в прошлом году количество разведывательных полетов авиации США и НАТО было увеличено примерно в пять-восемь раз по сравнению с позапрошлым годом — то, конечно, это говорит об определенных агрессивных намерениях другой стороны", — сказал Алексей Подберезкин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
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