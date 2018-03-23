Как полиция обходит защиту Touch ID, не взламывая смартфон

В правоохранительных органах США получила распространение практика использования отпечатков мертвых людей, подозреваемых в совершении преступлении, для разблокировки их iPhone с целью выемки доказательной базы. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сотрудников американских спецслужб, пожелавших сохранить анонимность.

Как правило, рассказывают собеседники Forbes , подобная практика применяется при расследовании дел о гибели, спровоцированной передозировкой наркотиками. Зачастую возможность проанализировать переписку жертвы приводит к распространителю запрещенных веществ, позволяя привлечь его к ответственности.

Если не учитывать этический фактор, то использование отпечатка покойного никоим образом не нарушает его прав, говорит Марина Медвин, глава юридической фирмы Medwin Law. По ее словам, в момент смерти человек теряет свою правосубъектность и, как следствие, больше не может отвечать перед законом и требовать защиты своих интересов.

С позицией госпожи Медвин согласен детектив полицейского управления по штату Огайо Роберт Ретшолл. «Нам не нужен ордер на обыск, чтобы получить доступ к содержимому смартфона жертвы, если только [смартфон] не является казенным имуществом или не принадлежит на праве собственности еще кому-то», — говорит Ретшолл.

В российском законодательстве не содержится четких норм, препятствующих проведению подобных манипуляций. Право граждан на охрану сведений о частной жизни хоть и закреплено в Конституции и после их смерти переходит к детям, родителям и пережившим супругам, все же может быть ограничено по решению суда.

Практика показывает, что разблокировать смартфон с Face ID даже проще. Для этого достаточно создать гипсовую маску и дорисовать ей глаза. В противном случае всегда можно обратиться к компаниям, которые всегда готовы помочь в проникновении к содержимому смартфона преступника за 15 000-30 000 долларов.

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