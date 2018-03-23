Орловская область получит почти 40 млн рублей на развитие паллиативной помощи

"Распоряжение о выделении 39,5 млн рублей Орловской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Основная часть средств будет направлена на закупку обезболивающих средств, дыхательных аппаратов, которые применяются при паллиативной медицинской помощи. Поддержку получит выездная патронажная служба помощи онкобольным, она открылась в январе 2018 года, но пока действует только в городе Орле , в планах — вывести ее на региональный уровень", — сказали в пресс-службе.

Выездную паллиативную службу создали на базе регионального Фонда социальной поддержки населения. Специалисты посещают тяжелобольных пациентов, обучают родственников уходу за ними, проводят профилактику пролежней. По данным Фонда, в регионе около 6-7 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что Орловской области необходимо около 1 млн рублей на закупку обезволивающих препаратов, чтобы запустить региональную паллиативную службу. Врио губернатора региона Андрей Клычков обратился в Министерство здравоохранение РФ с просьбой предоставить дополнительное финансирование.