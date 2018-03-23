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Проект о наделении глав регионов правом создавать антитеррористические комиссии прошел второе чтение в ГД
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Проект о наделении глав регионов правом создавать антитеррористические комиссии прошел второе чтение в ГД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о наделении глав регионов правом создавать антитеррористические комиссии в муниципалитетах.
Законопроект подготовили первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме в период исполнения им полномочий Владимир Васильев, а также член фракции «Единая Россия» Василий Пискарев.
«В целях формирования надлежащей правовой основы деятельности антитеррористических комиссий (АТК) в муниципальных образованиях (МО) предлагается путем внесения изменений в ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) полномочиями по их созданию», — говорится в пояснительной записке.
Авторы документа поясняют, что изучение функционирования антитеррористических комиссий в муниципалитетах показало, что проблемные аспекты их деятельности являются следствием неопределенного правового положения этих комиссий, что влечет трудности в реализации полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере.
«Формирование данных комиссий, порядок создания и организация их деятельности нормативно не закреплены, в связи с чем АТК в МО отсутствуют в ряде муниципальных образований, к вопросам местного значения которых относится участие в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления», — уточняется в пояснительной записке.
Отмечается, что решения коллегиального органа комиссии носят обязательный характер, а их неисполнение влечет привлечение к ответственности, предусмотренной федеральными законами или законами субъектов РФ.
Законопроектом также устанавливается, что высшее должностное лицо субъекта РФ осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
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