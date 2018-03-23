Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидается в Нижнем Новгороде

26 марта в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Дата и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.