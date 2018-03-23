Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидается в Нижнем Новгороде 

26 марта в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
С 05:00 до 14:00 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов Первый канал, НТВ, Россия-1, Россия-К, Петербург-5 канал, Матч ТВ, ТВ Центр, ННТВ, СТС, ТНТ, Волга, Домашний, РЕН ТВ, Ю, ТВ 3, Звезда, Disney, Че, ТНТ 4, Пятница; с 07:30 до 09:00 — канала Россия-24.
Также с 05:00 до 14:00 будет ограничено вещание радиостанций Радио Маяк, Радио России, Вести FM, Серебряный дождь, Радио Рекорд, Радио Рандеву, Радио Дача, Love radio, Ретро FM, Бизнес FM, NN-Radio, Авторадио, Наше радио, DFM; с 08:00 до 14:00 — радиостанций Европа плюс, Дорожное радио, Юмор FM, Комсомольская правда.
Дата и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.