Жильцы смогут платить за ЖКУ напрямую поставщикам 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве жильцов многоквартирных домов заключать договоры о плате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО).
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") и ее заместитель Павел Качкаев ("Единая Россия"). Сейчас управляющие компании (УК) выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между жильцами и РСО. При этом посредник не получает какого-либо вознаграждения за такую деятельность, однако УК должна изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих ей долгов. Новый закон предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов ресурсами и обеспечению потребителей услугами. РСО смогут заключать договоры напрямую с собственниками жилья в случае, если такое решение примет общее собрание собственников, или если РСО в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией. По новому закону, основанием для отказа может стать задолженность перед РСО в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.