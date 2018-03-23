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Ройзман: если бы башню обнимать вышли десять тысяч человек, никто бы не посмел её трогать
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Ройзман: если бы башню обнимать вышли десять тысяч человек, никто бы не посмел её трогать 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
При этом рано утром 23 марта на башню взобрались четверо руферов и водрузили на вершину флаг России, позже один из них спрыгнул оттуда с парашютом.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил радиостанции «Говорит Москва», что он уверен в том, что башню в конечном итоге снесут.
«Взрыв должен произойти завтра, сегодня люди захватили башню, очень много народу вышло. В знак протеста. И очень сильно люди наэлектризованы. Я понимаю, что никого не послушают, и её снесут. Но негатив останется очень серьёзный. Потому что с чего вдруг, ни с кем не советуясь, а потом еще не известно, как этот снос пройдёт, потому что опыта этого нет ни у кого, а рядом жилые дома.
Вчера вышли башню обнимать тысяча человек народу. Вышло бы десять тысяч — и никто бы не рискнул ее сегодня трогать».
Ройзман пояснил, что в 1980-е годы недостроенная башня была выкуплена губернатором у федеральных властей, позже были предложены проекты по её использованию, однако было решено снести башню, чтобы освободить место для строительства ледовой арены.
«Досадно, что они это выкупили за полмиллиарда, но бюджет Свердловской области — это 75% от Екатеринбурга. И понятно, что Екатеринбург имеет к этому прямое отношение — башня стоит здесь, наши люди здесь живут, а распоряжаются совершенно чужие люди этим. Это не наша собственность, мы не можем влиять на ситуацию, а люди переживают.
Тут уже аргументы такие: не вы строили, не вам и сносить. Второе — такую башню уже не построить никогда. Но людей никто не слышит. С жителями города никто не разговаривает, и до сих пор не известно, как будет осуществляться снос».
Екатеринбургскую телебашню собираются снести в субботу, 24 марта, в 9 часов утра, сообщает портал znak.com. Заказчик работ по сносу — компания УГМК — планирует строить на этом месте ледовый дворец для ХК «Автомобилист».
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