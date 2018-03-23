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Наказанный прокуратурой чиновник возглавил администрацию Саратова
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Наказанный прокуратурой чиновник возглавил администрацию Саратова 

Новости Саратова 36 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сергей Пилипенко стал главой администрации Кировского района областного центра.
Напомним, ранее Пилипенко оштрафовали на 20 тысяч рублей за снежные завалы в Саратове. На тот момент чиновник был заместителем главы администрации Саратова по городскому хозяйству. Однако начальнику Пилипенко — мэру Михаилу Исаеву — пришлось взять ситуацию под свой контроль, так как его подчиненный с поставленной задачей не справился.
За «некачественную расчистку и вывоз снега с улиц города» Пилипенко влепили выговор и 20 тысяч рублей штрафа.
В пятницу 23 марта администрация Саратова сообщила о кадровой перестановке. Теперь заведовать городским хозяйством будет Роман Бусаргин. Если быть точными — то пока только исполнять обязанности заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству.
Сергей Пилипенко теперь будет руководить администрацией Кировского района, которую уже возглавлял с 2009 почти до конца 2015 года.
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