В преддверии профессионального праздника наградами отмечены работники культуры, достигшие высоких результатов

В КЗЦ прошло областное праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Наградами были отмечены сотрудники досуговых учреждений, музеев, библиотек, театров, концертных организаций, достигшие высоких результатов по итогам 2017 года.

— В этой профессии нет случайных или равнодушных людей, — отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев . — Уникальное историко-культурное наследие и творческие ресурсы учреждений культуры, налаженная система подготовки специалистов дают возможность Ярославской области быть одним из значимых культурных центров страны. Объединив усилия всего общества, мы сможем реализовать нашу задачу: способствовать продвижению образа региона — хранителя культурного наследия национального и мирового уровня, территории, где новации служат сохранению традиций.

С наступающим профессиональным праздником собравшихся поздравила директор департамента культуры Марина Васильева

— В последнее время об отрасли культуры говорят как о стратегической. Для нас это большая гордость, но и большая ответственность, — сказала она. — Культура — это отрасль, которая не только хранит генетическую память поколений, сохраняет традиции и наследие, но и устремлена в будущее. Многое сделано, но многое нам еще предстоит сделать.

В этом году День работника культуры посвящен детству, десятилетие которого в соответствии с указом Президента России Владимира Путина стартовало в 2018 году. Творческим подарком для гостей торжества стало выступление всемирно известного детского ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева.

Праздничным мероприятиям в этот день предшествовала деловая программа. Она началась с работы первой стратегической сессии «Репрезентация территории средствами культуры», где речь шла о продвижении региона через его культурное достояние. Ее участники — представители государственных, муниципальных, частных учреждений культуры и искусства Ярославской и Московской областей.

Также состоялась встреча представителей отраслевой общественности с Максимом Авдеевым. В режиме свободного микрофона и живого диалога обсудили актуальные для учреждений культуры вопросы.

Справка

День работника культуры РФ отмечается 25 марта. Учрежден указом Президента Российской Федерации в 2007 году.

В сфере культуры Ярославской области трудятся более 8 тысяч специалистов: работники культурно-досуговых учреждений, музеев, библиотек, деятели театров и концертных организаций.