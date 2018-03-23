Аукцион по поставке автономных аварийно-спасательных инструментов для автоцистерн объявили в Москве

Об этом сообщила пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

«Закупаемые инструменты предназначены для использования пожарно-спасательными формированиями при проведении поисково-спасательных работ и ликвидаций последствий аварий различного происхождения в условиях, требующих повышенной мобильности. Основными требованиями к используемому аварийно-спасательному инструменту является его способность применения в ограниченных условиях мегаполиса для решения задач при разрушении поврежденных конструкций зданий и сооружений, автомобильного транспорта, при проведении деблокировки пострадавших из труднодоступных мест, в том числе и при ДТП», — сказал начальник управления оперативного планирования департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов , слова которого приводятся в сообщении.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что подобные закупки проводятся редко. «Подобные закупочные процедуры проводятся довольно редко, как правило, учреждения закупают аварийно-спасательными инструментами сразу на год. В 2017 г. 75% подобных контрактов были заключены с представителями среднего и малого бизнеса. Аукционы привлекают поставщиков и производителей подъемного оборудования, электро-аккумуляторных инструментов и прочие профильные компании, на лот в среднем приходит по два участника», — отметил Г. Дегтев.

Заказчиком выступает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Начальная стоимость контракта — 24,4 млн руб. Подача заявок на участие в аукционе проводится до 28 марта 2018 г.