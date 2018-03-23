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Заходят с тыла: с рынка на Авроры — Аэродромной снесли еще несколько ларьков
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Заходят с тыла: с рынка на Авроры — Аэродромной снесли еще несколько ларьков 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
Администрация Советского района Самары начала зачищать торговые ряды на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Отчет чиновники опубликовали в своем микроблоге.
Торговый ряд занимал несколько квадратных метров
Подрядчик убрал несколько торговых точек, стоявших под навесом.
Специалисты вывезли ларьки
— Мы демонтировали и вывезли торговые объекты с пересечения улиц Авроры и Аэродромной, — рассказал представитель районной администрации.
На этом месте совсем недавно красовался торговый ряд  В 2015 году власти Самары уже зачистили половину торговых рядов на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Чтобы помешать этому, продавцы проводили акции протеста и даже перекрывали проезжую часть.
Работники торговых точек записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Но, несмотря на просьбы торговцев, городские власти решили остаться при своем. Бывший мэр Олег Фурсов заявил, что рынок точно снесут, так как он портит внешний облик города.
Пока что собственники торговых рядов продолжают борьбу за право вести бизнес на этой территории в суде. Предприниматели выиграли апелляцию, которая признала законным договор аренды на землю под ларьками. Впрочем, у мэрии Самары в лице департамента управления имуществом есть право оспорить это решение.
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