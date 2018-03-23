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Самая страшная тропа в мире
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Самая страшная тропа в мире 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Выступая из громадного утёса высотой в 1430 м, стеклянный мост горы Тяньмень в Китае является отличной проверкой на смелость даже для самых отчаянных людей.
Ранее в этом месте был проложен деревянный мост, однако администрация национального парка горы Тяньмэнь решила усугубить впечатления гостей достопримечательности, заменив его стеклянной тропой.
Этот аттракцион для туристов расположен в знаменитом национальном лесном заповеднике Чжанцзяцзе, каменные столбы которого послужили прообразом знаменитых летающих островов Пандоры в фильме Аватар. Новый аттракцион — это уже третья стеклянная тропа вокруг горы Тяньмэнь. Две ее предшественницы, первая из которых открылась еще в 2011 году — Haohan Qiao ("Мост храбрых"), который считается самым длинным сооружением такого рода — 299 метров, пользуются большой популярностью у многочисленных посетителей национального парка. Пройдя по такой стеклянной дорогое прямо вокруг отвесного утеса буквально в небесах, можно испытать невероятные ощущения и колоссальный выброс адреналина, а так же хорошо осмотреть все окружающие горы — отсюда открывается великолепный вид.
Тропа длиной в 100 метров и шириной в полтора метра ведёт прямо по пологому склону утёса, под ногами лишь 6,5 см абсолютно прозрачного стекла и бездна. От пропасти желающих пощекотать свои нервы отделяет лишь невысокий (и также стеклянный) бортик. Смельчаков, решившихся пересечь мостик, просят одевать на ноги специальные бахилы, чтоб не поцарапать стекло.
Если Вы боитесь высоты, не стоит даже думать о походе на гору Тяньмень.
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