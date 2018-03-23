Самарская область улучшила свои позиции в информационном рейтинге Region-ID 

В информационном рейтинге Region-ID, который составляет агентство стратегических инициатив, Самарская область улучшила свои показатели. Об этом доложили на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при комитете Самарской губернской думы. Рейтинг оценивает работу регионов по созданию комфортных условий для бизнеса. Согласно поручению президента, в губернии внедряются целевые модели. Это комплекс мер, которые улучшат инвестиционный климат. Сейчас эта работа выполнена на 94%, хотя еще в октябре показатель не достигал отметки 70%.