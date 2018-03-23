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Азаров решил направить самарских министров на уроки истории родного края
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Азаров решил направить самарских министров на уроки истории родного края 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров решил внедрить в региональное правительство практику обучения, которую уже применял, будучи главой столицы региона. Министров направят на уроки истории родного края.
Информацию глава региона озвучил на мероприятии, посвященном грядущему Дню работников культуры.
— Все министры регионального правительства пройдут курс по истории родного края. Они должны знать, какие есть традиции и какое богатство окружает нас, хранить то, что создали предыдущие поколения, — сообщил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров занял пост врио губернатора после отставки Николая Меркушкина. Резких кадровых изменений новый глава региона производить не стал. Большинство министров пока сохранили за собой посты. Среди новичков — Андрей Прямилов. Его назначили на должность врио министра управления финансами Самарской области. Он занимал аналогичную должность в мэрии столицы региона, когда ей руководил Дмитрий Азаров. Также в состав правительства вошел Виктор Кудряшов.
При этом врио губернатора сформировал целую команду советников. В нее вошли бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников, экс-руководитель областного Госфинконтроля Ольга Михеева, директор по дизайну международной IT-компании Acronis Денис Кортунов, известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков и бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
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