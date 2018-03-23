Азаров решил направить самарских министров на уроки истории родного края

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров решил внедрить в региональное правительство практику обучения, которую уже применял, будучи главой столицы региона. Министров направят на уроки истории родного края.

Информацию глава региона озвучил на мероприятии, посвященном грядущему Дню работников культуры.

— Все министры регионального правительства пройдут курс по истории родного края. Они должны знать, какие есть традиции и какое богатство окружает нас, хранить то, что создали предыдущие поколения, — сообщил Дмитрий Азаров.