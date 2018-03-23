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Зоопарк Калининграда объяснил, почему работают не все павильоны
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Зоопарк Калининграда объяснил, почему работают не все павильоны 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В Зоопарке Калининграда перед новым сезоном — масштабные реконструкции, поэтому пришлось закрыть для посетителей ряд объектов.
Как рассказали в пресс-службе временно закрыт террариум, чуть позже ограничат доступ в аквариум. Причина закрытия — косметический ремонт внутреннего помещения. Кстати, обитателей переводить в другие павильоны не будут. Работы в обоих павильонах закончатся до конца марта.
«Активно идут работы по созданию новой смотровой площадки в уличном вольере бегемотов. Для лучшего обзора срезана часть ограждения, демонтирована одна из стен уличного бассейна. Саму же смотровую площадку со смотровым стеклом перенесут ближе к бассейну, чтобы гостям было удобнее наблюдать за животными даже тогда, когда они находятся в воде», — рассказали в зоопарке.
Готовят подарок и для енотов-полоскунов у центрального входа: у них будет новое покрытие, новые домики и элементы декора. К 24 марта все будет готово.
Также закрыт общественный туалет у вольера рысей. Здесь проходит косметический ремонт, в ходе которого будут установлена новая сантехника, полностью обновлены кабинки, проведено новое освещение и вентиляция.
Примерный срок окончания работ — вторая половина апреля. На время ремонта в полном распоряжении посетителей два благоустроенных туалета перед входом в конференц-зал и два — в здании администрации на первом этаже.
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