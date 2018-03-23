Зоопарк Калининграда объяснил, почему работают не все павильоны

В Зоопарке Калининграда перед новым сезоном — масштабные реконструкции, поэтому пришлось закрыть для посетителей ряд объектов.

Как рассказали в пресс-службе временно закрыт террариум, чуть позже ограничат доступ в аквариум. Причина закрытия — косметический ремонт внутреннего помещения. Кстати, обитателей переводить в другие павильоны не будут. Работы в обоих павильонах закончатся до конца марта.

«Активно идут работы по созданию новой смотровой площадки в уличном вольере бегемотов. Для лучшего обзора срезана часть ограждения, демонтирована одна из стен уличного бассейна. Саму же смотровую площадку со смотровым стеклом перенесут ближе к бассейну, чтобы гостям было удобнее наблюдать за животными даже тогда, когда они находятся в воде», — рассказали в зоопарке.

Готовят подарок и для енотов-полоскунов у центрального входа: у них будет новое покрытие, новые домики и элементы декора. К 24 марта все будет готово.

Также закрыт общественный туалет у вольера рысей. Здесь проходит косметический ремонт, в ходе которого будут установлена новая сантехника, полностью обновлены кабинки, проведено новое освещение и вентиляция.

Примерный срок окончания работ — вторая половина апреля. На время ремонта в полном распоряжении посетителей два благоустроенных туалета перед входом в конференц-зал и два — в здании администрации на первом этаже.