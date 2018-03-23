Челябинский зоопарк обещает призы за прикольные шапки

Челябинский зоопарк по традиции празднует День смешных шапок. В честь этого объявляют конкурс прикольных головных уборов. Для этого предлагают нарядить своего питомца или примерить забавную шапку на себя. Фотографию нужно выслать на почту зоопарка или выложить в соцсеть с хештегами.

— Если у вас есть прикольные шапки, кепки или другие забавные головные уборы, присылайте нам свои фото на почту metodist@chelzoo.ru или выкладывайте фото под хештегом #chelzoo #челябинскийзоопарк #хочу_в_chelzoo #chelzooконкурс. Совершенно необязательно участвовать лично Вам, в конкурсе могут принять участие ваши друзья, родственники и даже питомцы, — пояснили организаторы акции.

Результаты конкурса объявят 30 марта. Победители получат билеты в зоопарк на четыре персоны.

Напомним, что этой зимой сотрудники зоопарка уже надевали на своих подопечных головные уборы. Тогда случилось похолодание, и животных утеплили, а заодно устроить фотосет.