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Челябинский зоопарк обещает призы за прикольные шапки
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Челябинский зоопарк обещает призы за прикольные шапки 

Хорошие новости 44 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Челябинский зоопарк по традиции празднует День смешных шапок. В честь этого объявляют конкурс прикольных головных уборов. Для этого предлагают нарядить своего питомца или примерить забавную шапку на себя. Фотографию нужно выслать на почту зоопарка или выложить в соцсеть с хештегами.
— Если у вас есть прикольные шапки, кепки или другие забавные головные уборы, присылайте нам свои фото на почту metodist@chelzoo.ru или выкладывайте фото под хештегом #chelzoo #челябинскийзоопарк #хочу_в_chelzoo #chelzooконкурс. Совершенно необязательно участвовать лично Вам, в конкурсе могут принять участие ваши друзья, родственники и даже питомцы, — пояснили организаторы акции.
Результаты конкурса объявят 30 марта. Победители получат билеты в зоопарк на четыре персоны.
Напомним, что этой зимой сотрудники зоопарка уже надевали на своих подопечных головные уборы. Тогда случилось похолодание, и животных утеплили, а заодно устроить фотосет.
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