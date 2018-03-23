В КПРФ рассказали, почему надо усыплять бездомных собак 

Член комиссии Госдумы по этике, депутат Владимир Поздняков решил не вмешиваться в скандал о сексуальных домогательства и в ответ на вопрос об ответственности за подобные действия рассказал о проблеме бездомных собак. Народный избранник предложил их усыплять, так как деньги, которые тратятся на четвероногих, лучше направить на помощь лицам без определённого места жительства, сообщает «Лента.ру».
Зоополиция может появиться в России Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что сам сталкивался с проблемой бездомных собак, и не исключил варианта с их усыплением (слушайте аудио).
«Я рано утром делаю зарядку. Я живу в Москве 28 лет и вижу, как растёт количество бездомных собак. [С этой проблемой] однозначно надо что-то делать. Я обычно на пробежку беру палку, потому что бывали случаи, когда за мной устремлялись 3-4 [собаки]. А вот когда соберётся около десятка — может быть беда. Поэтому что-то надо делать. Усыплять или ещё что-то. Летом собираются большие стаи, поэтому вынужден будет и мэр, и федеральный министр что-то делать, иначе это позорище», — заключил в эфире НСН Харитонов.
Напомним, ранее глава общероссийского движения «За реальные дела!», член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков во время пресс-конференции в НСН предложил создать в РФ зоополицию, которая будет защищать людей от агрессивных животных и защищать животных от жестокого обращения со стороны человека.