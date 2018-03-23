Ещё
В КПРФ рассказали, почему надо усыплять бездомных собак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КПРФ рассказали, почему надо усыплять бездомных собак 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член комиссии Госдумы по этике, депутат Владимир Поздняков решил не вмешиваться в скандал о сексуальных домогательства и в ответ на вопрос об ответственности за подобные действия рассказал о проблеме бездомных собак. Народный избранник предложил их усыплять, так как деньги, которые тратятся на четвероногих, лучше направить на помощь лицам без определённого места жительства, сообщает «Лента.ру».
Зоополиция может появиться в России Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что сам сталкивался с проблемой бездомных собак, и не исключил варианта с их усыплением (слушайте аудио).
«Я рано утром делаю зарядку. Я живу в Москве 28 лет и вижу, как растёт количество бездомных собак. [С этой проблемой] однозначно надо что-то делать. Я обычно на пробежку беру палку, потому что бывали случаи, когда за мной устремлялись 3-4 [собаки]. А вот когда соберётся около десятка — может быть беда. Поэтому что-то надо делать. Усыплять или ещё что-то. Летом собираются большие стаи, поэтому вынужден будет и мэр, и федеральный министр что-то делать, иначе это позорище», — заключил в эфире НСН Харитонов.
Напомним, ранее глава общероссийского движения «За реальные дела!», член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков во время пресс-конференции в НСН предложил создать в РФ зоополицию, которая будет защищать людей от агрессивных животных и защищать животных от жестокого обращения со стороны человека.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Песков отказался комментировать реакцию СМИ на ситуацию со Слуцким Подмосковные свалки: Под контроль или из-под контроля? В МВД отказалось от автоматического продления прав
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре91
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»19
В России признали бессилие перед США1908
Еще одна страна вышлет российских дипломатов213
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья42
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:00
Еще две станции «салатовой» ветки откроют к 2021 году
Новости Москвы
00:31
Москвичи стали втрое чаще пользоваться «Магистралями»
Новости Москвы
01:00
Москвичи решили, как благоустроить парки
Новости Москвы
04:02
Москвичам предрекли обострения психических расстройств
Общество Новости Москвы
01:00
Более 10 км дорог ввели в эксплуатацию с 1 января
Новости Москвы
01:00
В «Строгино» разработали инновационный аппарат
Новости Москвы Общество
00:16
Участница «Дома-2» обвинила Корикову в уводе любимого
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение